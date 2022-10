Joel Rodrigues assume Progressistas com missão de fortalecer o partido para 2024

A integração entre os filiados e a organização do Progressistas para as eleições municipais de 2024 serão as duas grandes missões de Joel Rodrigues na presidência estadual do partido, cargo que assumiu durante solenidade com a presença do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, nesta segunda-feira (24/10), em Teresina.

Joel Rodrigues disputou o cargo de senador pela sigla e foi alçado ao comando da sigla após conseguir votação expressiva e a eleição de Júlio Arcoverde, atualmente deputado estadual e ex-presidente do Progressista, para a Câmara Federal.

“Nossa missão é estar presente em todos os municípios e organizar o partido para que saia fortalecido das eleições de 2024, porque a partir dai que a gente pode projetar os rumos novamente para uma eleição estadual. A missão agora é: presença, organizar e integrar o partido”, disse.

Foto: Divulgação

Ele disse acreditar na reeleição do presidente Bolsonaro e no protagonismo de Ciro Nogueira em um eventual segundo mandato. Joel Rodrigues comentou que trabalhará para integrar os filiados aos nomes expoentes da sigla. “Nossa missão é cuidar de fazer a integração do vereador ao nosso ministro Ciro Nogueira”, declarou.

Joel Rodrigues destacou sua participação na disputa para o senado, a expansão da base na Assembleia Legislativa com a eleição de sete parlamentares e a manutenção de duas cadeiras na Câmara Federal. “O presidente Júlio Arcoverde conduziu muito bem. Deixa um partido forte e presente em todas as cidades do estado do Piauí. O povo coloca nessa última eleição como grande força da oposição o Progressistas”, disse Joel.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com flash de Eliezer Rodrigues