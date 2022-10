Jônatas Melo, ex-prefeito de Piripiri, morre aos 90 anos em Teresina

Faleceu na noite desta terça-feira (18) o ex-prefeito do município de Piripiri, Jônatas Melo. Jônatas tinha 90 anos e a causa da morte não foi divulgada. Eleito prefeito por duas vezes, o ex-gestor também foi tabelião do Cartório do 1º Ofício de Piripiri e já exerceu mandato como vereador na cidade.



O velório do ex-prefeito acontece em Piripiri durante a manhã. O sepultamento acontece à tarde no Cemitério São Francisco.



Foto: Reprodução/Redes sociais

Por meio de nota, a Câmara Municipal de Piripiri externou pesar pelo falecimento de Jônatas Melo juntamente com a Prefeitura. “A Prefeitura Municipal de Piripiri, Jôve Oliveira, manifesta profundo pesar pelo falecimento do ex-prefeito, ex-vereador e tabelião do município, Jônatas Melo. Diante de tamanha perda, roga a Deus e pede a intercessão de Nossa Senhora dos Remédios para que conforte os familiares, amigos e admiradores deste tão ilustre piripiriense”, diz a nota.

A Prefeitura de Piripiri decretou luto oficial de três dias em razão do falecimento do ex-prefeito.

