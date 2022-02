Josimar de Maranhãozinho define combate à pobreza como foco da campanha ao governo

Pré-candidato a governador do Maranhão, o deputado federal Josimar de Maranhãozinho (PL) definiu o combate à pobreza como o principal foco de sua candidatura. Em entrevista ao O DIA, ele lembrou os números negativos de desenvolvimento humano no estado e a baixa renda da população.

“Queremos fazer um governo que vai acabar com a pobreza no estado do Maranhão. Temos os índices que nos envergonha, por sermos o estado mais pobre da federação. Temos nos números do IBGE que são 74% da população maranhense que vive com uma renda abaixo do salário mínimo. É lamentável”, disse.

Foto: Ithyara Borges / O DIA

Deputado mais votado do Maranhão e duas vezes prefeitos do município de Maranhãozinho, Josimar disse acreditar na viabilidade de sua candidatura pelo crescimento do PL no estado na última eleição municipal. O partido possuía apenas sete prefeitos e saltou para 41 prefeituras em 2020. Ele pontua que somando os partidos aliados, Patriota e Avence, o número de prefeitos sobre para 56.

“Estamos no grupo de oposição e divergimos em várias opiniões política e administrativa ao governo Flávio Dino e temos certeza que o nosso plano de governo, nosso plano para o Maranhão é realmente trazer as transformações”, afirmou. Josimar não descarta uma aliança com o MDB, da ex-governadora Rosiana Sarney.

Josimar aponta como o principal desafio de sua pré-campanha o fato de ser desconhecido. “Nosso maior desafios nessa pré-campanha é se fazer conhecido. E é por isso que estamos na estrada, andando e visitando todos os municípios”

