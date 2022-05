Jôve Oliveira, prefeita de Piripiri, deixa o PTB e se filia ao PT

A prefeita de Piripiri, Jôve Oliveira, se filiou ao PT na manhã desta terça (03). A gestora é mais uma a deixar o PTB após uma guinada da legenda para a direita em todo o país. A prefeita da quarta maior cidade do Piauí chega ao PT e se torna a gestora do maior município sob administração do partido.



Durante o ato de filiação a prefeita explicou os motivos de deixar o PTB e valorizou a aliança entre o ex-governador Wellington Dias e a cidade de Piripiri. “Pra mim é uma decisão muito importante, passei muitos anos no PTB, estive vereadora dois mandatos, estou prefeita pelo PTB, estive deputada estadual pelo partido. Lá fiz muitos amigos, como o ex-senador João Vicente. Não sou de ficar em cima do muro e sempre me posicionei, no estado do Piauí sempre fui aliada a Wellington Dias que ajudou muito Piripiri, o meu próprio deputado, Flávio Nogueira, é do PT. Foi uma decisão analisada, discutida e acertada e estamos felizes com a decisão”, disse a prefeita.

Jôve ainda fez elogios a Rafael Fonteles e apontou a juventude do petista como um fator especial. “O Rafael representa a inteligência do jovem piauiense, daquele que buscou a educação como ferramenta de crescimento, é um jovem que nos inspira e se destaca em todo o Brasil pela sua competência. Tê-lo como pré-candidato nos anima muito, é uma esperança que surge nos quadros do PT”, concluiu a prefeita de Piripiri.

FOTO: Ascom PT

