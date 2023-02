Jovem é morta em tentativa de assalto na avenida Homero, zona leste de Teresina

Uma jovem de 23 anos identificada como Flávia Cristina, foi morta em uma tentativa de assalto na tarde deste domingo na avenida Homero Castelo Branco, zona leste da capital. De acordo com Informações, confirmadas pelo Cabo Gerson, do 5º Batalhão da Polícia Militar, a jovem estaria em um veículo Nissan Kicks branco, quando foi abordada por três criminosos em veículo Renault Kwid azul, próximo ao cruzamento da Homero com a avenida Senador Arêa Leão.



Após a abordagem a vítima teria reagido à tentativa de assalto e foi atingida por um disparo na altura do ombro, a bala ficou alojada e Flávia foi socorrida e encaminhada para o Hospital São Paulo,onde foi socorrida, porém não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar realiza diligências na região para capturar os envolvidos e a Polícia Civil irá investigar o crime.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no