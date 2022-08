Juiz Kelson Carvalho Lopes toma posse como magistrado efetivo no TRE

O magistrado Kelson Carvalho Lopes da Silva toma posse como Juiz efetivo da Corte do Tribunal Regional Eleitoral, na categoria de Juiz de Direito, para o biênio 2022-2024, nesta segunda (08).



A solenidade será presidida pelo Desembargador Erivan Lopes, Presidente do TRE-PI, e será realizada por videoconferência, com transmissão ao vivo, pelo canal do tribunal no YouTube.

Kelson Carvalho Lopes da Silva é Juiz de Direito titular do Juizado Especial Zona Leste I, desde setembro de 2019. Foi juiz titular da Comarca de Itainópolis por nove anos e atuou também nas Comarcas de Inhuma, por seis anos e Palmeirais durante cinco anos.

Atuou também como Juiz de Direito Adjunto do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI, tendo exercido a função nas Comarcas de Campo Maior, Altos, São Miguel do Tapuio e Porto.

Recebeu da Associação dos Magistrados Piauienses o diploma de sócio honorário Des. Helvídio Clementino de Aguiar em 18 de dezembro de 2019; Em 13 de março de 2007, recebeu o diploma da Ordem do Mérito Renascença, concedido pelo Estado do Piauí.

Exerceu durante 11 anos o cargo de Escrivão Judicial nas Comarcas de Campo Maior e Teresina.

É bacharel em Direito pela Universidade Federal do Piauí – UFPI, e foi aprovado no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Piauí - OAB/PI em 17 de outubro de 1985.

Piauiense, de Teresina, nasceu em 10 de junho de 1957.

FOTO: Assis Fernandes/O DIA

Com informações TRE-PI