Júlio Arcoverde confia na força de 116 prefeitos para fortalecer candidatura de Silvio

O deputado Júlio Arcoverde (Progressistas) fez uma análise da evolução da candidatura de Silvio Mendes pelo interior do Piauí. Para o parlamentar a força do municipalismo do PP no Piauí pode ser um fator definitivo para a eleição deste ano. Nas contas de Arcoverde e Ciro Nogueira a oposição teria 116 prefeitos aliados, sobrando 108 gestores para a base governista.



Para o político o pleito eleitoral será decidido nas 40 maiores cidades do Piauí. “Estamos recebendo adesões de parlamentares do MDB e isso mostra esse sentimento, essa expectativa de vitória que toma conta do Estado. A polarização é natural, essa eleição, depois de 12 anos, seria um rivengo, onde todas as cidades terão um lado, no governo ou na oposição, diferentes da eleição de 2018 onde os dois lados votaram no mesmo candidato. Esse ano as 40 maiores cidades decidirão as eleições”, afirmou.

O deputado contabilizou os prefeitos filiados ao Progressistas e destacou que, onde o gestor não apoiar Silvio, o grupo político buscará a oposição nas cidades. “Na realidade nós já temos 116 prefeitos apoiando o candidato de oposição. Passou já de 95 Progressistas e a gente está trabalhando. São apoios que a gente vai ter tanto do prefeito quanto de lideranças de oposição nos municípios, isso que vai fazer a nossa chapa ser competitiva”, concluiu.

FOTO: Tarcio Cruz/O DIA

