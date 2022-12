Júlio Arcoverde diz que PP será poder “moderador” na Câmara; Francisco Costa discorda

O deputado federal eleito Júlio Arcoverde (Progressistas) avaliou o cenário federal no início do ano legislativo em Brasília a partir de fevereiro. Eleito na oposição ao presidente Lula, Júlio deve integrar uma ala independente do partido que ao lado do PL votará contra as proposições do novo Governo.



De acordo com o parlamentar a tendência é que a PP fique na oposição. “O senador Ciro Nogueira já afirmou o compromisso, junto com o presidente Bolsonaro, de ficar na oposição quatro anos. A maioria do partido vai seguir nesse posicionamento”, disse. Apesar da posição de Arcoverde uma pequena parcela da legenda irá apoiar lula, o deputado piauiense Átila Filho pode fazer parte deste grupo.

Para Júlio Arcoverde o ponto contrário a Lula será importante para o país, como um contra freio ao executivo. “Acredito que vamos ser um poder moderador, será importante para o país ter um partido de oposição na presidência da Câmara, até para segurar um pouco os atos do governo. Eu acho que vamos ter um início de governo muito difícil, nosso congresso nacional, assim como eu, é a grande maioria de centro-direita e ele vai ter que ter muita conversação”, afirmou.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

Enquanto o Progressistas buscará a discordância e terá uma postura divergente do Palácio do Planalto, o PT irá trabalhar para o consenso, como destaca o deputado Francisco Costa. “Buscamos o entendimento lá, a bancada do PT achou por bem migrar para a reeleição do atual presidente Arthur Lira. Naturalmente o presidente Lula tem buscado um diálogo com vários partidos para formar uma base que dê sustentação. Alguns partidos farão oposição, membros do PL, Progressistas, mas o encaminhamento é fazer uma boa base na Câmara”, finalizou o parlamentar.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no