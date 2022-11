Kennedy Barros é eleito presidente do Tribunal de Contas do Estado para biênio 2023-2024

O conselheiro Kennedy Barros foi eleito por unanimidade na manhã desta sexta (11) o novo Presidente do Tribunal de Contas do Estado. O conselheiro foi alçado ao comando da corte de contas após um acordo com o companheiro de TCE, Kléber Eulálio, que abdicou de assumir o TCE para não prejudicar o filho, Severo Eulálio, que disputará a eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Piauí. Kennedy assumirá a presidência no lugar de Lilian Martins que presidiu o órgão nos últimos dois anos.



Kennedy volta ao comando da corte de contas nove anos depois, durante os anos de 2011 a 2013 o ex-deputado foi o presidente do TCE. Completarão a composição da nova mesa diretora para o biênio 2023-2024 os conselheiros Aberlado Vila Nova que será corregedor geral, Kléber Eulálio ouvidor, Olavo Rebelo controlador interno, Flora Izabel na 1ª Câmara e Lilian Martins na 2º Câmara.

Fotos: Assis Fernandes/ O DIA

Nascido em Picos o ex-deputado é formado em direito pela Universidade Federal do Ceará. Antes de ser Conselheiro do TCE/PI era Advogado e foi Deputado Estadual de 1995 a 1999. Tomou posse no dia 02 de agosto de 2002 no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.

Foto: Assis Fernandes/ O DIA

