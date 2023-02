Líder de Dr. Pessoa confirma “reorganização” da base para aprovar renegociação de dívidas

O Líder de Governo do Dr. Pessoa no parlamento municipal, Antônio José Lira (Republicanos), revelou em entrevista na manhã desta quarta (22) que trabalha para manter a base aliada do palácio da cidade “organizada” na Câmara Municipal de Teresina. O vereador confirmou que dois projetos importantes serão votados após o Carnaval, o aumento dos professores e o refinanciamento das dívidas de contribuintes do município.



Atualmente o Prefeito enfrenta dificuldades com a instabilidade de alguns parlamentares que, apesar de ocuparem secretarias e cargos no primeiro escalão, não acompanham a base governista na votação de algumas matérias.

Lira confirmou que o Prefeito precisará de uma base organizada no legislativo e revelou que trabalho durante o carnaval para o processo. “Será fundamental a reorganização da base, e trabalhamos durante todo o carnaval para isso. Precisamos de uma base estruturada para este ano”, informou o vereador.

Além do reajuste dos professores, já protocolado no legislativo pelo palácio da cidade , a Prefeitura enviará também um projeto de refinanciamento das dívidas dos contribuintes municipais. Pelo texto dívidas de tributos como IPTU, Imposto Sobre Serviços (ISS), taxas e multas, entre outros tributos devem ser renegociados.

O líder explicou o teor das matérias. “Teremos dois projetos iniciais muito importantes para Teresina, o primeiro a equiparação do piso nacional de salários onde a Prefeitura dará 15% de reajuste ao magistério. O segundo é o Refis Teresina, onde a Pessoa física ou jurídica poderá renegociar seus débitos junto ao fisco para que retome suas vidas”, finalizou.

