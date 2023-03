Líder de Dr. Pessoa confirma que empréstimos não serão votados com urgência na Câmara

O líder do Prefeito na Câmara Municipal de Teresina, vereador Antônio José Lira (Republicanos), confirmou em entrevista na manhã desta segunda (13) que os dois empréstimos que tramitam na casa não serão votados em regime de urgência. Na última semana as duas operações de crédito chegaram ao plenário do parlamento, porém foram retiradas de pauta.



Ao todo as duas contratações devem chegar a cerca de R$ 200 milhões. A primeira contratação será junto a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 42 milhões e será utilizado para a construção de casas populares na zona norte da capital. O segundo empréstimo será de U$$ 30 milhões junto a Agência Francesa de Desenvolvimento, para investimentos na zona rural da capital.

Foto: Assis Fernandes/ O DIA

Lira explicou que pelo entendimento com os vereadores a urgência não será aplicada.“Fizemos um acordo, não será em regime de urgência especial, será normal a tramitação nas comissões. Tanto o empréstimo de R$ 42 milhões para casas populares quanto aquele ajuste do empréstimo da agência francesa de U$$ 30 milhões de que inclusive já foi aprovado e será direcionado integralmente para a zona rural de Teresina”, afirmou

O vereador ainda revelou que foi difícil aprovar o reajuste dos professores e demonstrou apreensão com a falta de estabilidade da base. “As vezes um placar ele pode até aparentar segurança, mas foi importante a aprovação do reajuste que mostra o compromisso do Prefeito com os professores concedendo esse aumento. Apesar dos 21 votos para o reajuste foi muito sofrimento para aprovar. Vamos trabalhar para aprovar também as próximas matérias que forem enviadas”, finalizou.

FOTO: Jailson Soares/ O DIA

