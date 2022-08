Lideranças comunitárias ligadas a Firmino Filho declaram apoio a Rafael e Wellington

Lideranças comunitárias de Teresina ligadas ao ex-prefeito Firmino Filho (PSDB) declararam, na noite da última terça (02), apoio aos pré-candidatos do PT a governador, Rafael Fonteles, e a senador, Wellington Dias. As adesões ocorreram durante encontro organizado pelo cientista político Washington Bonfim, que foi secretário de Planejamento das duas últimas gestões de Firmino Filho como prefeito de Teresina (2013 a 2020).



O encontro reuniu lideranças comunitárias de diversos bairros da capital. O vereador Enzo Samuel (PDT) também participou. Ao abrir o evento, o professor Washington Bonfim disse que a reunião significa o compromisso de um grupo por acreditar nas propostas de Rafael e Wellington. “Firmino tinha um olhar para o futuro, de trabalhar pelo futuro de Teresina e do estado e é isso que nos faz estar com esse time. Talvez pra muitos de nós fosse conveniente estar do lado de lá, mas aquilo que é fácil nem sempre é o que é de coração. Agora estamos com o coração porque acreditamos no que fizemos e no que pode ser feito a partir de agora”, afirmou Washington Bonfim.

Rafael destacou o sentimento de ser aceito pelo grupo. “Minha gratidão é muito grande por cada um por esse gesto. Alguns estão conosco há um certo tempo, outros aderindo aos poucos e agora vemos essa multidão com a gente” disse. Ele disse que tem realizado diversos encontros com pré-candidatos, vereadores e outras lideranças de Teresina, e percebeu que havia afinidade entre suas ideias e os líderes ligado ao ex-prefeito.

Wellington Dias ressaltou que a coligação governista também é o time de Firmino e assumiu o compromisso de dar continuidade ao legado que o ex-prefeito deixou para Teresina e para o Piauí. “Eu e Firmino trabalhamos juntos com muita maturidade em diversas ocasiões, e essa parceria com amigos dele, para mim e Rafael, não é só uma estratégia para vencer uma eleição, é uma proposta concreta”, afirmou.

Atenção as comunidades

Francisca Moura, líder comunitária da zona Sudeste, disse que vê em Rafael Fonteles a pessoa que poderá dar a atenção que as comunidades precisam. “O movimento comunitário é forte porque existem pessoas como nós, que fazem a luta valer a pena. Nosso saudoso Firmino respeitava, conhecia as lideranças pessoalmente, nos ouvia e valorizava. Precisamos de alguém que nos represente no governo e eu vejo isso no Rafael Fonteles. É por isso que estamos vestindo a camisa do time do povo. É hora de ir à luta”, pontuou.

