Limma defende realização das duas eleições da Alepi em fevereiro

O deputado Francisco Limma (PT), um dos articuladores da candidatura de Franzé Silva (PT) à presidência da Assembleia Legislativa, defendeu que a Casa Legislativa realize no próximo dia 1º de fevereiro a eleição da mesa diretora para o primeiro e segundo biênio, conforme acordo com a base governista de que PT e MDB se revezariam na presidência.

Nos últimos dias, contudo, ganhou força nos bastidores a tendência do Partido dos Trabalhadores lançar chapa para concorrer contra o candidato do MDB, deputado Severo Eulálio, o que colocou as duas siglas em rota de coalizão. Os emedebistas querem a realização apenas da eleição do primeiro biênio se o acordo não for mantido. Limma disse que até a data da eleição muitas conversas ainda serão realizadas.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

“Na política tudo é entendimento. Aqui na Assembleia, regimentalmente, está decidido que vamos realizar as eleições para os dois biênios e agora estamos buscando os entendimentos, que sempre foi assim. Aqui ninguém faz uma votação sem ter um entendimento. Então, até o dia 1º de fevereiro ocorrerão muitas conversas para que a Assembleia continue funcionando bem”, disse Limma.

O parlamentar alfinetou o MDB ao defender a alternância de poder ao fazer referência ao tempo que os emedebistas conduziram o Parlamento. “A alternância é importante para o processo de condução e de equilíbrio. Não existe política sem alguns conflitos, mas o tempo que ficou aqui uma mesma força política impediu algumas coisas de avançar. Mas agora acho que essa alternância pode ajudar a avançar”, declarou.

