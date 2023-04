Lourdes Melo é nomeada, porém recusa cargo de chefia na Secretaria de Governo do Piauí

A ex-candidata ao Governo do Piauí, Professora Lourdes Melo, foi nomeada para uma Função de Direção, Assessoramento e Chefia, Supervisor IV, na Secretaria de Governo do Piauí. O ato foi assinado pelo Governador em exercício, Themístocles Filho e pelo Secretário de Governo, Marcelo Noleto e publicado no diário oficial da última segunda (03). Procurada a educadora revelou que não aceitará o cargo e que o seu partido, o PCO, não aceita participar da gestão.



Em entrevista na manhã desta quarta (05), Lourdes Melo revelou que foi procurada pelo próprio Governo em exercício, Themístocles Filho, para que ocupasse um cargo, porém não estaria de acordo com a decisão. “Eu fui procurada pelo governador para me oferecer esse cargo. Eu respondi para ele que o partido não aceita participar, eu apoiei o Lula, mas não esse Governo”, disse a educadora.

De acordo com Melo o objetivo dela era dar aulas em comunidades de quilombos no Piauí, porém o pleito não foi atendido. “Tenho 70 anos e estava de férias da minha função de professora, fui falar para me aposentar só que disseram que não estava na idade, que seria 75 anos. Mesmo assim me deram 14 salas de aula, queria trabalhar especificamente no trabalho dos quilombos que estão em fase de legalização, a Regina não me recebeu. Vou ver como fazer para atender esse número grande de salas”, finalizou

A Secretaria de Governo do Pìauí foi consultada, porém não soube explicar qual função a educadora desenvolveria na pasta. O Sistema O Dia está a disposição para esclarecimentos.





