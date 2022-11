Lucas Moraes prevê entrega de Hospital de Bom Princípio até fevereiro

O prefeito do município de Bom Princípio do Piauí, Lucas Moraes, afirmou nesta terça-feira (22/11) em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, que o hospital da cidade deverá ser reaberto para atendimento da população até o mês de fevereiro do próximo ano, logo após a conclusão do trabalho de ampliação e reforma.

Lucas Moraes revelou que o hospital tinha um histórico de falta de profissionais e equipamentos até que foi fechado pela gestão anterior. O prefeito disse que o hospital está recebendo uma grande reforma e deverá ampliar os serviços ofertados para evitar deslocamento da população até Parnaíba.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Recebemos a saúde sucateada, sem nenhum carro funcionando e o hospital fechado. Estamos reformando o hospital e vamos criar o Centro de Especialidades, o Centro de Referência de Exames e o Centro de Saúde da Mulher para nossa população ser atendida no próprio município de Bom Princípio”, disse.

O prefeito disse que o hospital terá cinco médicos, cinco especialistas, com realização de pequenas cirurgias, atendimentos cardiológicos, atendimento humanizado de fisioterapia, atendimento de psicologia, além de tratamentos odontológicos e pediatria. Ele garantiu ainda a regularização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que foi instalado de forma irregular na cidade.

Obras

Lucas Moraes pontuou ainda as obras da educação que já foram realizadas desde o início do seu mandato e o planejamento para outras reformas de escolas. O prefeito comemorou também a reforma da sede da Prefeitura de Bom Princípio e a recuperação de estradas vicinais na zona rural da cidade.

