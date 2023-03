Luciano Nunes vê como possível aliança PSDB e PT em Teresina

A proximidade de PT e PSDB visando a eleição municipal em Teresina no próximo ano é reconhecida pelo presidente estadual no ninho tucano, Luciano Nunes, que não descarta uma formalização da aliança para a disputa do Palácio da Cidade. A definição se os velhos rivais na política da capital estarão juntos, porém, só deve ficar mesmo para 2024.

Em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, Luciano Nunes comentou que o PSDB conversa atualmente com todas as forças política de Teresina. A única aliança impossível de acontecer para a sucessão municipal, de acordo com Nunes, é com o grupo político do prefeito Dr.Pessoa (Republicanos).

“Existem conversas entre todos os partidos. O PSDB só não conversa com o Republicanos, do atual prefeito. Com todas as outras forças nós conversamos e isso é natural da Democracia. Agora, cada um está em busca de firmar sua estratégia. Cada partido tem seus pré-candidatos”, afirmou.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Luciano Nunes acredita que as principais definições sobre aliança deverá mesmo ficar para o próximo ano, assim também como os nomes que disputarão o pleito. No PSDB, o retorno de Sílvio Mendes é aguardado, mas o presidente prefere afirmar que o que se conversa atualmente sobre eleição 2024 não passa de mera especulação.

“Existe um sentimento coletivo de todos os partidos. Está todo mundo buscando soluções para colaborar com Teresina. Mas estamos a mais de ano e meio das eleições. As definições de candidatura só em 2024. Até o que tem é muita especulação”, concluiu.

Os tucanos deverão realizar até o final deste ano uma campanha de filiação de novos membros em Teresina para buscar oxigenar a sigla. Outra estratégia revelada por Luciano Nunes é a realização de seminários para debater problemas como o transporte coletivo da capital.

