O vereador Luís André (UB) respondeu sobre as críticas do pré-candidato ao governo do Piauí, Silvio Mendes, que lamentou a desistência do parlamentar de concorrer a uma vaga de deputado federal pelo União Brasil. O político declinou a candidatura para assumir a Secretaria de Meio Ambiente do município. Em mensagem no grupo de WhatsApp, que reúne os pré-candidatos do União Brasil,Sílvio comunicou a decisão de Luís André e chegou a debochar do cargo que o vereador deve assumir, já que é formado em Direito.



Com a ida de Luís André para o Meio Ambiente a jornalista Elisabeth Sá perde a vaga. indicada pelo próprio marido, o deputado estadual Henrique Pires (MDB), a saída de Elisabeth da gestão de Dr. Pessoa confirma o rompimento do prefeito com o MDB. Apenas o Superintendente da SAAD Sudeste, Zé Nito, se mantém como indicação do partido na administração.

FOTO: Tarcio Cruz/ODIA

Em entrevista Luís André afirmou que a decisão partiu da sua família e reforçou que tentará se dedicar mais à família. “Foi uma decisão familiar e nós temos que acatar, graças a Deus o meu pai tá bem e pela decisão familiar nós estamos retirando a candidatura a deputado federal. Vamos deixar para outra oportunidade, gosto de ser vereador e vamos redobrar para que possa dedicar meu tempo e minhas energias para o povo de Teresina agora como secretário de Meio Ambiente”, concluiu o vereador.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no