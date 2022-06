Luis André reúne grupo político e oficializa apoio a Fonteles e candidatos governistas

O Secretário de Meio Ambiente de Teresina, Luís André (União Brasil), reuniu na última terça (28) o seu grupo político e oficializou o apoio ao pré-candidato do PT ao governo, Rafael Fonteles. Luís André era pré-candidato a deputado federal pelo União Brasil, porém após a sua ida para secretaria e um esvaziamento da chapa do União Brasil o parlamentar abandonou Silvio e o grupo da oposição. O secretário apoiará o mdebista Pablo Santos, para deputado estadual, e Castro Neto (PSD) para deputado federal.

Durante o evento Luís André esclareceu os motivos do rompimento com Silvio Mendes. “A nossa decisão de apoiar o time de Rafael e Wellington tem uma simples explicação: a certeza de que é o time que mais vai trabalhar por obras, por ações e por mais qualidade de vida para os piauienses. O time do povo pode contar comigo, vamos à luta”, afirmou.

Já Rafael Fonteles valorizou a força das lideranças comunitárias da capital. “O engajamento social pode ser feito independente do cargo eletivo. As lideranças comunitárias são muito importantes e fazem acontecer, basta ter organização e força de vontade. E hoje estivemos com três grandes líderes que são prova disso, que foram pontos chaves para transformação de regiões e comunidades e que somam ao time do povo para que possamos fazer uma transformação ainda maior”, disse.

FOTO: Ascom Rafael Fonteles

Wellington diz que responsabilidade aumenta

O ex-governador Wellington Dias também participou da solenidade e ressaltou a responsabilidade em ter o apoio do vereador Luís André. “O gesto do Luís André aumenta nossa responsabilidade e compromisso com o povo. Vamos estar integrados nessa caminhada para multiplicar ações para nosso povo. O Rafael reúne todas as condições para fazer um grande governo, e a população está percebendo isso muito claramente, em Teresina e no interior do estado”, completou Wellington Dias.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no