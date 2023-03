Luiz Lobão defende que ‘MDB repita em 2024 fórmula usada para eleger Dr. Pessoa’

O vereador Luiz Lobão (MDB) defendeu que o MDB apresente candidatura própria para disputar a Prefeitura de Teresina na eleição de 2024. O parlamentar é adepto de que o partido repita a “fórmula” que foi utilizada na campanha de 2020, quando o prefeito Dr. Pessoa, hoje no Republicanos, conseguiu avançar para o segundo turno da disputa e terminou vitorioso contra o candidato do PSDB, Kléber Montezuma.



Luiz Lobão explicou que a fórmula é feita de três requisitos básicos: um candidato com forte apelo popular, com “liga” com a cidade e que tenha a confiança dos emedebistas para poder unir o partido e garantir que todas as alas se engajem na campanha, como aconteceu no pleito de Dr. Pessoa.

“O candidato a prefeito tem que ser colado pela maioria do partido e o partido coloca aquele que tem viabilidade eleitoral através de pesquisas. Esse candidato precisa ter liga, precisa ter apoio popular, como o Dr. Pessoa teve. Não adianta colocar um 'almofadinha' por ser parente de cicrano e beltrano”, alfinetou o vereador sobre as apostas de uma ala do partido no nome do deputado federal Marcos Aurélio Sampaio.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Luiz Lobão comentou que as tratativas já devem ser realizadas internamente no MDB e que a escolha do nome aconteça até o final do mês de agosto deste ano para que se inicie o trabalho de estratégia eleitoral e alianças com os demais partidos. O vereador explicou que há dois anos não faz mais parte da base aliada de Dr. Pessoa e desferiu críticas contra a gestão.

Por outro lado, Lobão comentou que o MDB pode ter conversas com o PT sobre a disputa na capital e não descartou a possibilidades das duas siglas repetir na capital a aliança estadual. Ele citou o início da gestão do governador Rafael Fonteles (PT), o desempenho dos cerca de 25 vereadores que apoiaram Fonteles na capital e a participação de vereadores no governo do estado.

“Acho que o Rafael fará um excelente governo pelo desdobramento que já está mostrando para Teresina, está antenado com os problemas da cidade. Os vereadores deram uma boa contribuição para a eleição do Rafael e são muito forte porque estão diretamente ligados ao povo. Por isso acho justo os vereadores solicitarem ações do governo”, afirmou.

