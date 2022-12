Lula anuncia ministros que irão compor seu governo em 2023; saiba quem são

Nesta sexta-feira (09), o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou por meio das redes sociais os primeiros ministros que devem compor sua equipe de governo em 2023. Até o momento, cinco nomes foram divulgados.

O atual senador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), será Ministro da Justiça. Dino é ex-governador do Maranhão, juiz federal, professor e presidente da Embratur. Ele também faz parte do grupo técnico que discute Justiça e Segurança Pública durante o atual período de transição.

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

O Ministério da Fazenda ficará sob responsabilidade do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), que foi ministro da educação de 2005 a 2012 e responsável pela criação do Prouni.

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

Mauro Vieira, que atualmente é embaixador na Croácia, foi confirmado para o Ministério das Relações Exteriores. Já o Ministério da Defesa será comandado por José Múcio, que foi ministro das Relações Institucionais de 2007 a 2009 e ministro do Tribunal de Contas da União de 2009 a 2021.

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

Por fim, Rui Costa (PT) foi anunciado para a Casa Civil. Ele foi o governador mais votado da história da Bahia e ampliou programas como Luz Para Todos e Minha Casa Minha Vida para o povo baiano.

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

Posteriormente, outros nomes deverão ser anunciados. Luiz Inácio destacou ainda que estão "trabalhando pela reconstrução do Brasil" e que essa foi uma das "transições mais democráticas da história".

"Quando a transição acabar, vamos, com a maior seriedade, mostrar para a sociedade brasileira tudo o que encontramos. Queremos que o povo saiba como está a situação da saúde, da educação, da ciência e tecnologia, a situação dos aposentados. Me impressionou a quantidade de voluntários e voluntárias que tivemos. Tomei a decisão de apresentar alguns ministros hoje, algumas pessoas precisam começar a trabalhar para montar o governo", disse o presidente eleito no Twitter.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no