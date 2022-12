Lula deve anunciar ministros nesta sexta; veja nomes mais cotados

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve anunciar nesta sexta-feira (09) os primeiros ministros que irão compor seu governo em 2023. Dentre os nomes estão: Fernando Haddad (PT), na Fazenda; Rui Costa (PT), na Casa Civil; Flávio Dino (PSB), na Justiça; e José Múcio, na Defesa.



A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), não confirmar nomes, mas esses são os principais aliados de Lula. Outros nomes devem ser indicados e incluídos na lista.



(Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)



Na quinta-feira, Gleisi participou de reunião do Diretório Nacional do PT, onde Lula participou por meio de chamada de vídeo. Segundo ela, o tema não foi debatido, mas destacou que o anúncio será feito antes da diplomação devido às especulações.

De acordo com a assessoria de imprensa de Lula, o presidente eleito deverá conversar com a imprensa hoje (09) no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, sede do governo de transição. O PT tem preparado uma lista com a indicação dos nomes que irão ocupar ministérios e que esta deve ser entregue a Lula até a próxima semana.



