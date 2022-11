Lula promete diálogo com o Congresso em reunião com deputados e bancada piauiense

O Presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva se reuniu na tarde da última quinta (10) com deputados federais e senadores da base aliada em Brasília. No encontro o novo chefe do executivo nacional pediu o apoio dos parlamentares para implementar medidas sociais através da PEC de Transição que será encaminhada à Câmara Federal após ser apreciada no Senado. O encontro contou com a participação de parlamentares da bancada do Piauí.



A reunião com deputados ocorreu no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) e foi organizado pelo Gabinete de Transição Governamental, coordenado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin.

FOTO: Ricardo Stuckert

O presidente eleito lembrou ainda que o diálogo entre os Poderes Executivo e Legislativo são a base da democracia e disse que nenhum governo “é tão esperto” a ponto de poder governar sozinho. “Cada companheiro deputado, cada companheira deputada podem ficar certos de que vamos conversar com o Congresso Nacional.”

Lula relembrou que o principal objetivo será a erradicação da fome. “A prioridade zero, outra vez, é a mesma que eu disse em dezembro de 2002, não tem que mudar uma única palavra. Se, quando eu terminar este mandato, cada brasileiro estiver tomando café, almoçando e jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida”, finalizou.





