Magalhães e Diego Melo debatem sobre Lula e Bolsonaro na O Dia Tv

O petista Cícero Magalhães e o bolsonarista Coronel Diego Melo travaram um debate nesta quinta-feira (27/10) no programa O Dia News, da O Dia Tv, sobre a disputa do próximo domingo (30/10) entre Lula e Bolsonaro. Os líderes estaduais criticaram o oponente e defenderam realizações de seus candidatos.

Magalhães criticou o governo Bolsonaro ao apontar suspeitas de corrupção no Ministério da Educação e que envolvem os filhos do presidente. Ele comentou as realizações das gestões do ex-presidente Lula. Para o ex-deputado, o candidato petista deverá ser eleito com uma diferença de mais de 10 milhões de votos.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“O Lula precisa voltar a governar para que o Brasil tenha pacificação. Não se pode ficar sempre nessa maluquice de uma guerra contra si mesmo. É um governo que inventa de manhã um factoide para cobrir o que foi feito no dia anterior”, disse Cícero Magalhães.

Por outro lado, Coronel Diego Melo elencou as condenações do ex-presidente Lula e os escândalos de corrupção nos governos do PT. Ele pontuou também realizações de Bolsonaro no Piauí como 12 mil casas construídas no programa Casa Verde e Amarela e 650 mil famílias beneficiadas com o Auxílio Brasil.

“É hora de todo mundo se levantar e pedir voto. Ir atrás daqueles que estão em dúvida e assim, se Deus quiser, no domingo comemorar a vitória do bem, do povo brasileiro, da nação verde e amarelo com Bolsonaro eleito com a maioria de mais de 10 milhões de votos”, afirmou Diego Melo.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no