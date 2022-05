Com maior bancada na Câmara de Teresina, Jeová confirma mais filiações ao Republicanos

O presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar (Republicanos), confirmou que em breve a sigla receberá novos nomes. Em crescimento na capital desde que Jeová assumiu a coordenação política do grupo,o partido tem hoje quatro assentos no legislativo, além do próprio presidente os parlamentares Pastor Levino, Antônio José Lira e Zé Filho.



Nos bastidores a expectativa é que o projeto da sigla tenha como objetivo central a eleição de 2024, no Republicanos vários parlamentares devem brigar pela reeleição com a formação de uma chapa governista ampla. Além dos quatro vereadores, mais três estão muito próximos de se filiarem a legenda, Thanandra Sarapatinhas, Capitão Roberval e Markim Costa.

Também pré-candidato a deputado estadual, Jeová Alencar destacou que o Republicanos está pronto para crescer no Piauí. “Não tenho nenhuma dúvida, eu sempre tenho dito que o Republicanos será um dos partidos que irá ter uma surpresa agradável nessa eleição vindoura, não tenho nem dúvida, nem só pelos que já vieram , mas também pelos que irão vir e já estão acertados este ano. Vereadores de mandato que chegarão ao partido”, concluiu o político.

