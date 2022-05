Major Diego quer unir a oposição no 2º turno da disputa pelo Governo do Piauí

O pré-candidato do Partido Liberal ao governo do Piauí, Major Diego Melo (PL), revelou em entrevista exclusiva ao Portal O DIA uma estratégia ousada na corrida pelo Palácio de Karnak. O militar espera ir para o segundo turno e unir a oposição estadual na briga pelo governo. Muito ligado ao Presidente da República, Jair Bolsonaro, o pré-candidato deve centralizar as intenções de voto dos Bolsonaristas no Piauí.

O militar analisou o avanço da sua pré-candidatura e destacou a construção das chapas proporcionais do PL. “Estamos satisfeitos com a evolução da nossa pré-candidatura, estamos montando uma boa chapa para deputado federal e estadual. Estou com andando com os pré-candidatos, participando de eventos e recebendo muita adesões de pessoas indignadas com esse governo do PT. Essas pessoas querem uma mudança de verdade, que sabem que nós como representantes do presidente Bolsonaro, somos a mudança de verdade para o Piauí”, disse Major Diego.

O pré-candidato confirmou ainda que a convenção do Partido Liberal deve ser dia 22 de Julho, ele não descarta uma coligação com o PTB. “Quero ir para o segundo turno, unir a oposição e vencer o governo do Piauí. Estamos abertos ao diálogo com todos que se alinham com a oposição, não tem nada fechado, as convenções são no final de julho para agosto, esperamos que a gente faça a nossa dia 22 de julho. Aqueles que tiverem abraçando o presidente Bolsonaro de verdade que venham fazer parte da nossa chapa”, disse Major Diego.

Crescimento de Bolsonaro

Para Major Diego a atuação de Bolsonaro na compra de vacinas e no pagamento do auxílio brasil deve ser definitiva no crescimento do presidente nas pesquisas. “Não adianta ficar nesse teatro das tesouras, PT x PSDB, as pessoas acompanham isso a muito tempo e graças a Deus está mudando. Temos todo um empenho para levar o nome do presidente, suas obras, sua entrega, mostrar ao povo do Piauí a verdade, que ele salvou o Piauí comprando as vacinas e vacinou toda a população. Sempre defendeu as nossas liberdades e ajudou a todos como o auxílio emergencial. Ele enxugou a máquina pública, reduziu impostos, tirando dinheiro do bolso dos políticos para dar a população. É hora de esclarecer a população sobre tudo isso" concluiu o pré-candidato a governador.

