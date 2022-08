Major Elizete defende ampliação da bancada da segurança pública na Alepi

A candidata a deputada estadual pelo MDB, Major Elizete, defendeu que a bancada da segurança pública na Assembleia Legislativa seja ampliada para impulsionar as discussões sobre o avanço da criminalidade do Piauí. Ela foi a entrevistada desta segunda-feira (15/08) do programa O Dia News, da O Dia Tv.

Major Elizete apontou que possui propostas que unem na mesma discussão segurança, educação e combate às drogas. O aumento do efetivo das polícias civil e militar, por exemplo, é defendido pela candidata como uma medida que deve ser realizado anualmente.

“Minha primeira proposta é concurso anual para as polícias, pelo menos para prover os cargos que ficarem vagos com as aposentadorias. Se tiver concurso anual, teremos mais polícia nas ruas e mais oportunidade para os jovens”, disse.

A candidata comentou ainda que é necessário colocar em pauta a valorização dos seguranças privados, que são considerados por ela como um complemento das forças públicas. No combate às drogas, Major Elizete aposta na ampliação para todos os municípios do estado o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

