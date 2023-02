Mão Santa afirma aposentadoria: “Vou para os braços da Adalgisa, passar mais tempo amando”

O Prefeito de Parnaíba, Mão Santa, confirmou em entrevista na Assembleia Legislativa que deve se retirar da vida pública ao fim do seu mandato em 2026. Aos 80 anos o ex-governador cumpre o seu quarto mandato a frente da segunda maior cidade do estado, o segundo consecutivo, e não poderá disputar a reeleição.



Perguntado sobre o seu futuro político o Prefeito foi enfático e confirmou que não deverá mais disputar um cargo público. “Vou terminar meu mandato como estamos terminando, o mundo está acabando, Parnaíba não, está próspera, rica e feliz. A cidade mais rica do Brasil é Parnaíba. Vou para os braços da Adalgisa, passar mais tempo amando”, disse o Prefeito.

Mão Santa confirmou também que existe a possibilidade do seu grupo político entrar em acordo com o deputado estadual Dr. Hélio (MDB) para que o parlamentar dispute a Prefeitura de Parnaíba. A união incomum com um aliado de Rafael Fonteles teria o proposito de derrotar Flaviana Veras, esposa do deputado federal Florentino Neto (PT).

O Prefeito elogiou Dr. Hélio. “O futuro eu não posso dizer, mas ele é uma pessoa boa, isso não depende de mim, sou o menos importante. A cidade está aberta, eu não posso ser mais, só posso ser isso e não quero ser outra coisa”, disse.

