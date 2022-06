Marcelo Castro espera que Simone Tebet desista de candidatura

O senador Marcelo Castro (MDB) defende que a pré-candidata do seu partido, Simone Tebet, abandone as pretensões de disputar a presidência da República nas eleições deste ano. Em entrevista ao apresentador Douglas Cordeiro, do programa O Dia News, da O Dia Tv, Marcelo explicou que a terceira não terá campo para crescer e o MDB não pode entrar na disputa sem um nome competitivo.

“Espero que em algum momento a Simone (Tebet) possa fazer uma reflexão e decidir que rumo vai tomar. Evidente que ela é uma excelente candidata, mas o perfil do MDB não é de ter candidato simplesmente para ter candidato. O MDB é um partido que tem um histórico e é o maior partido do país. Mas cabe a Simone avaliar o momento oportuno”, disse.

Marcelo Castro explicou que o MDB está divido nas regiões, sendo que no Nordeste a sigla está alinhada com Lula, enquanto no Sul há uma proximidade com Bolsonaro, enquanto nas demais regiões está fragmentado. Para ele, a eleição será definida entre os dois principais candidatos e não há espaço para crescimento de Simone Tebet.

“A tendência é de a polarização ficar cada vez mais forte. Está aí a dificuldade que tem os outros candidatos dessa terceira via crescer. Na minha opinião, a eleição está definida vai ficar disputando o Lula e o Bolsonaro com uma boa chance de ser decidida no primeiro turno”, comentou o senador.

