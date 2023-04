Marcelo comenta dificuldade de Lula formar base no congresso: “já teve tempo suficiente”

O senador Marcelo Castro (MDB) fez uma análise dura dos primeiros dias de articulação do Presidente Lula junto ao Congresso Nacional. Apesar de ter aprovado ainda em novembro um conjunto de medidas que viabilizaram a implantação do novo bolsa família e outras medidas econômicas, Lula ainda não construiu uma base sólida tanto na Câmara como no senado.



Para Castro o tempo para o estabelecimento das medidas já teria sido suficiente. “A base do governo ainda não está consolidada, é uma coisa que, não é uma critica que eu estou fazendo, é um ponto que já devia estar superado. O Lula foi eleito em novembro, teve novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, já teve tempo suficiente para ter uma base mais estável e as coisas não estão bem engatadas politicamente”, disse.

Dentre as causas da dificuldade em estabelecer um grupo de apoio Marcelo apontou a demora na liberação de cargos e a lentidão no diálogo com partidos de centrão.

Mesmo com a dificuldade política o cenário econômico é favorável a Lula de acordo com Marcelo Castro. “Quanto a questão econômica a esperança é que as coisas corram bem, primeiro, o crédito que ele tem perante a sociedade brasileira e perante o mundo internacional. Tem preocupação com o meio ambiente e tem estabilidade política e tem um bom cenário para atração de investimentos. Vamos fazer uma reforma para reduzir impostos e fazer com que os ricos contribuam mais”, finalizou o senador.

