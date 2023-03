Marcos Aurélio defende candidatura que reúna PSD, PT e MDB em Teresina

Uma candidatura a prefeito de Teresina que reúna no primeiro turno PSD, PT e MDB é vista como provável pelo deputado federal Marcos Aurélio Sampaio (PSD), que apresentou seu nome como pretenso candidato. O parlamentar atua nos bastidores para repetir na capital a aliança bem sucedida que garantiu o Palácio de Karnak, a vaga de senador e expressivas bancadas na Câmara Federal e na Alepi.

Em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, nesta segunda-feira (6), Marcos Aurélio garantiu que permanecerá no PSD pelas relações que construiu dentro da sigla e descartou deixar o partido para retornar ao MDB, como se ventilou recentemente. Para ele, a ideia é uma candidatura alinhada ao governador Rafael Fonteles e ao presidente Lula.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Sou do PSD, já coloquei meu nome à disposição para a avaliação popular. Defendo que o PSD tenha candidato e que a base do governador Rafael tenha um candidato para a prefeitura que se alinhe ao governador e ao presidente Lula. Desejo caminhar junto com o MDB, a vontade é caminhar todo mundo junto: PT, MDB e PSD. Acho provável”, afirmou.

Marcos Aurélio Sampaio revelou que se reuniu nesta segunda-feira com os vereadores do PSD Ismael Silva e Vinícius Ferreira, que atuam de forma independente na Câmara de Teresina. O problema do transporte público, por exemplo, é citado pelo parlamentar para criticar a gestão do prefeito Dr. Pessoa. Ele citou ainda o fato do vereador Renato Berger (PSD) integrar a base do Palácio da Cidade.

"Se o partido em sua grande maioria optar por caminhar em um determinado caminho, todos deverão cumprir ou não estará seguindo a orientação partidária. A política é arte do diálogo. Respeitando a opinião divergente do vereador Renato Berger, entendemos que precisamos avançar em alguns temas importantes para a cidade de Teresina. O problema do transporte público já passou de todos os limites de tempo e de vontade política”, disse.

