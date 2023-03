Marden Menezes acena para o PT na disputa pela Prefeitura de Teresina

O único palanque que o deputado estadual Marden Menezes (Progressistas) afirma que não subirá na eleição de 2024 em Teresina é o do Republicanos, do prefeito Dr. Pessoa. Em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, Marden Menezes defendeu que nesse momento é importante o diálogo entre todos os partidos para fortalecer as candidaturas de oposição para o pleito.

O deputado criticou a gestão do prefeito Dr. Pessoa e fez comparações com as administrações dos ex-prefeitos Firmino Filho e Sílvio Mendes. Para ele, o momento atual não é de não fechar portas para alianças, inclusive, uma proximidade do Progressistas com o PT e os demais partidos da base do governador Rafael Fonteles.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Defendo dentro partido que estejamos abertos para dialogar com todas as forças políticas que desejam tirar Teresina dessa situação. Não podemos dialogar é com quem está no Palácio da Cidade. Política é diálogo, é articulação, é entendimento. Vale para todos os partidos”, disse Menezes.

O deputado, por outro lado, acredita aponta nomes do Progressistas, como a deputado estadual Bárbara do Firmino, e lideranças de partidos aliados, como Sílvio Mendes – atualmente filiado ao União Brasil, mas com tendência de seguir para o PSDB.

Oposição da Alepi

Maden Menezes comentou ainda a atuação da bancada de oposição na Assembleia Legislativa nesse primeiro trimestre da nova legislatura. O parlamentar classificou a atual composição da Alepi como uma das melhores que já participou em seis mandatos.

“O momento na Assembleia é de muito diálogo. Talvez a legislatura de maior harmonia. Estou iniciando o 6º mandato e o nível dessa legislatura é muito bom. Os deputados que entraram reforçaram esse nível. Não há atrito de ordem pessoal e discussões menores. É um processo de maturidade”, disse.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no