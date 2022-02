Marden Menezes confirma saída do PSDB: “Fui leal e segurei a barra”

O deputado estadual Marden Menezes (PSDB) confirmou pela primeira vez, na manhã desta segunda (21), que deixará o PSDB. Tucano histórico, Marden deixará o PSDB após mais de duas décadas filiado ao partido, pela legenda o deputado ocupa uma cadeira na Assembleia a 18 anos, desde 2004, quando ocupou o posto deixado pelo prefeito de União Gustavo Medeiros.



Em crise desde a morte do ex-prefeito Firmino Filho, o PSDB caminha para um fim melancólico no Piauí. Com a saída de Marden, apenas quatro vereadores da capital restarão na sigla. O parlamentar demonstrou tristeza ao falar sobre a saída do partido.

“Diante dos fatos e ouvindo a minha base existe uma tendência muito forte de que eu venha a sair do PSDB. Tive uma vida dentro do PSDB, são praticamente 22 anos de convívio, fui leal ao partido e segurei a barra em mais momentos de dificuldade que em momentos de bonança. Mantive minha altivez e mantive minha coerência, mas diante dos fatos é muito provável que eu venha a deixar a sigla em março”, afirmou o deputado.

Marden sai do ninho tucano e se filiará ao Progressistas para disputar uma reeleição na Assembleia. No partido de Ciro Nogueira o político espera uma chapa viável para tentar manter mais quatro anos de mandato.

