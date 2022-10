Marden Menezes defende que oposição dê tempo a Rafael Fonteles

Reeleito no grupo de oposição, o deputado estadual Marden Menezes (Progressistas) defendeu nesta quinta-feira (13) que a bancada aguarde o início do governo de Rafael Fonteles (PT) para avaliar qual deve ser o posicionamento oposicionista na Assembleia Legislativa. Ele disse que entende que apesar de ser o mesmo grupo político, o governador eleito pode apresentar um novo modelo administrativo.

“Tenho a maturidade de encarar que querendo ou não será uma nova pessoa, embora tenha tido influência ao longo dos últimos governos, mas não será o mesmo governante, mesmo sendo o mesmo partido e o mesmo modelo. Tenho a maturidade de dar tempo para observar que medidas esse novo governo vai adotar”, declarou.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Marden Menezes agradeceu a população pela sua reeleição, mas afirmou que a derrota de Sílvio Mendes (União Brasil) para o governo e Joel Rodrigues (Progressistas) para o senado deixou trauma. Para ele, a alternância no Palácio de Karnak apresentaria um novo modo de gerir o Piauí.

“Vamos manter a mesma postura, com coerência, com altivez, com independência no Poder Legislativo. Sempre fui um parlamentar combativo e continuarei sendo. Mas não posso negar um gosto amargo nesse resultado. Essa mudança seria fundamental para que o Piauí conhecesse uma nova forma de governar. Essa alternância seria salutar”, disse.

O deputado demostrou preocupação com a quantidade de suplentes que serão chamados pelo novo governador e analisou que Rafael Fonteles terá condições políticas de governar sem atrair novos parlamentares para a base governistas.

