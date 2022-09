Margarete Coelho diz que polarização política não irá parar Congresso Nacional

A deputada federal Margarete Coelho (Progressistas) comentou as recentes polêmicas e os violentos protestos de militantes durante a campanha para as eleições gerais de outubro. De acordo com a parlamentar o cenário de polarização visto no Brasil não irá interferir diretamente no funcionamento dos parlamentos, mesmo com o momento eleitoral de esvaziamento da Câmara Federal e do senado.



A parlamentar explicou que deputados e senadores estão fazendo um esforço concentrado para aprovar os projetos, apesar do período eleitoral.

“O congresso nacional não pode parar e não vai parar. Nós temos votado em esforços concentrados para que a pauta não pare, para que a pauta seja vencida mesmo com as dificuldades da campanha. O que a gente percebe é que o debate polarizou muito no plenário, a polarização das ruas vem para o plenário. Mas nada que impeça que as matérias sejam aprovadas”, destacou.

FOTO: Jailson Soares / O DIA

Disputa estadual

Margarete ainda analisou o cenário eleitoral estadual e valorizou a experiência de Silvio Mendes de quando era prefeito de Teresina.

“Acho que o Silvio tem duas colunas mestras que se percebe no projeto de governo, a saúde e a educação. Quando ele foi Prefeito ajudou a construir uma das melhores educações do Brasil. A mesma questão na saúde, mesmo a saúde de Teresina atendendo a todo o Piauí, sobrecarregada como é, ainda consegue oferecer uma saúde de qualidade. Esse modelo, levado para o interior já vai dar outra propulsão ao Piauí”, afirmou a deputada

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no