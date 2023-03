Marinha autoriza obras no Porto de Luís Correia; Governador quer funcionamento em dezembro

O Governador Rafael Fonteles se reuniu na tarde da última segunda com o Capitão de Fragata, José Eduardo, que comanda a Capitania dos Portos de Parnaíba, e recebeu das mãos comandante o documento em que a Marinha do Brasil autoriza as obras e o funcionamento do Porto de Luís Correia, no litoral do Piauí.

O Governador ressaltou que essa é umas das licenças necessárias para execução da obra e comemorou dizendo que este é um dia histórico, e também simbólico, no dia em que se comemora os 200 anos dia Independência do Piauí. “Já temos a licença ambiental. Agora vamos prosseguir com a obra de dragagem e a obra do cais pesqueiro para, no final do ano, em dezembro, podermos aportar no Porto de Luís Correia, o primeiro navio”, comemorou.

Rafael Fonteles disse que já pediu ao comandante da Marinha, almirante Marcos Olsen, e também ao capitão da Capitania dos Portos em Parnaíba, um navio de guerra da Marinha para celebrar no momento em que as obras forem concluídas. “Aqui é um momento de independência do Piauí, pois nosso estado não mais dependerá de portos de outros estados para escoar a nossa produção”, diz.

Para o governador, agora é trabalhar na concretização dessas obras, com recursos do Tesouro Estadual. “Até dezembro teremos o primeiro navio aportando no Piauí. Essas obras são a realização de um sonho, sonhado por muitos e que vai agora virar realidade”, disse.

O capitão José Eduardo declarou que a entrega desse documento ratifica e materializa o compromisso da Marinha do Brasil com o Piauí com este brado de independência nos 200 anos.

