MDB avalia saída de João Henrique da gestão de Dr. Pessoa

Após definir pela candidatura própria em Teresina, membros do MDB avaliam com preocupação a participação de integrantes da sigla na gestão de Dr. Pessoa. Até o momento o Secretário de Planejamento, João Henrique Sousa, e o ex-superintendente da Saad Sudeste, vereador Zé Nito, indicam cargos no primeiro escalão do governo municipal.



O deputado Henrique Pires (MDB) lembrou que João Henrique não apoiou os candidatos proporcionais da legenda e cobrou união pela capital. “Todos aqueles que pensam em Teresina, independente de partido político, tem que se voltar para ajudar a Prefeitura a sair dessas crises. Na campanha passada, alguns quadros, acredito que o João Henrique foi um deles, não acompanhou candidaturas proporcionais do MDB. Acompanhou o Prefeito nisso. Ele fica à cavalheiro nisso. Ele é um homem preparado e espero que Teresina volte a atender os apelos da população”, afirmou.

FOTO: Jailson Soares/ O DIA

Já o deputado João Madison (MDB) destacou a confirmação da candidatura não só na capital, mas também em vários municípios do interior. “O MDB não é só Teresina, vamos nos fortalecer no Brasil todo, buscando eleger o maior número possível de Prefeitos e vereadores. Partido que não entra em campo perde a sua torcida, é importante que o MDB levante a sua bandeira. Quanto a Teresina elegemos o Dr. Pessoa, ainda existem alguns membros que apoiam o prefeito e outros não. O MDB terá candidatura própria a Teresina e vamos aguardar o momento certo para deflagrar o processo”, finalizou.

