MDB escolhe deputado Severo Eulálio como candidato a Presidência da Assembleia

Os deputados estaduais do MDB no Piauí decidiram que Severo Eulálio será o candidato do partido para concorrer à presidência da Assembleia Legislativa do Piauí. A reunião ocorreu na noite da última segunda (08). Participaram do encontro os nove deputados estaduais eleitos e o vice-governador, Themístocles Filho.



Severo deve enfrentar o deputado Franzé Silva (PT), que já foi definido como o nome do Partido dos Trabalhadores na disputa. Porém, um impedimento legal poderá inviabilizar a candidatura de Severo Eulálio, caso seu pai, Kléber Eulálio seja eleito presidente do Tribunal de Contas, o parlamentar não poderia disputar a presidência do legislativo.

O deputado Pablo Santos (MDB) revelou que aguarda a união dos parlamentares da sigla. “Espero que o nosso partido tenha o compromisso com o time dos nove. Foi importante a nossa fusão e esperamos que os outros aceitem e vista a camisa do candidato a presidência da Assembleia”, disse o parlamentar.

Já o Presidente da casa, Themístocles Filho (MDB), afirmou que irá dialogar com todos os parlamentares em busca de apoio. “Ainda falta tanto tempo, 01 de fevereiro é que vai acontecer a eleição, os eleitores são 30, sem pressa. Vou conversar com os 30 parlamentares, nós temos tempo, estamos no início de novembro”, finalizou Themístocles Filho.

FOTO: Ascom MDB/ Divulgação

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no