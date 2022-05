MDB filia prefeita de São Miguel da Baixa Grande para fortalecer candidatura de Fonteles

O MDB filiou na manhã desta segunda (25) a prefeita de São Miguel da Baixa Grande, Dona Conceição. A gestora deixa o PTB para se filiar a sigla governista em apoio à candidatura de Fonteles para o governo e Wellington Dias para o senado. A prefeita é a quarta filiada a deixar o PTB em apenas uma semana após a guinada à direita do partido nacionalmente.



Na chegada ao MDB a prefeita salientou a parceria com os deputados governistas para justificar a mudança de partido. “É pensando no Piauí, no nosso município, no momento eu e meu grupo de vereadores e secretários tomamos essa decisão de apoiar Rafael Fonteles, Castro Neto, Nerinho e fui convidada pelo senador Marcelo Castro para me filiar ao MDB. Vamos caminhar juntos para a vitória desse grupo político apoiando Lula e Wellington Dias”, afirmou Dona Conceição

Já o pré-candidato ao governo do Piauí, Rafael Fonteles, comemorou mais uma adesão e explicou que a proximidade do PTB com Bolsonaro foi um fator definitivo para a mudança de legenda. “É mais uma prova de líderes que se somam ao projeto do time do povo, de Wellington, Rafael, saindo de partidos que apoiavam o presidente atual para ficar sintonizados com o povo ao lado do time do Lula nos partidos da base aliada. Fortalecem esse movimento pró-democracia e em apoio ao povo. É mais uma adesão importante a base aliada”, concluiu. Fonteles.

