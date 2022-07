MDB reúne candidatos estaduais e define critérios para distribuição do Fundo Eleitoral

O Movimento Democrático Brasileiro realizou, na manhã desta quarta (27), uma reunião emergencial para discutir a distribuição do fundo eleitoral e os critérios para definição das candidaturas proporcionais da sigla. O encontro foi marcado após críticas de candidatos, quanto a falta de transparência da sigla, se tornarem públicas durante a convenção do último sábado.



Por unanimidade os candidatos presentes aprovaram que mulheres, negros e pardos, e candidatos sem mandato serão priorizados na repartição da verba eleitoral. O MDB terá 22 candidatos a deputados estaduais. Após a fusão cruzada com o PSD a legenda definiu que não terá chapa federal.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

O presidente do partido, senador Marcelo Castro, rebateu os ataques e revelou que o MDB não tomará nenhuma decisão autoritária. “Tivemos uma reunião muito boa com os nossos candidatos, somos hoje 22 candidatos a deputado estadual, temos sete mulheres na nossa chapa e a gente vai fazer todo o esforço para privilegiar as mulheres, os pretos, pardos e aqueles que não têm mandato, que estão começando na política. Nada no partido é decidido autocraticamente. Tudo é decidido com a participação de todos”, disse o senador.

FOTO: Elias Fontenele/ O DIA



Mesmo estando fora dos critérios prioritários, o deputado Georgiano Neto defendeu as medidas. “É um critério justo e foi aprovado pela maioria dos aqui presentes. A chapa vai garantir competitividade aos 22 candidatos. E buscar eleger o máximo possível de deputados e quem sabe chegar a 12 vagas”, disse o parlamentar.

“Primeiro as mulheres”

Uma das presentes na reunião, a candidata Simone Pereira elogiou a priorização das mulheres. Para ela o critério corrige uma injustiça histórica. “A reunião foi positiva, mostrou o espírito democrático do partido. Recebemos algumas instruções na área jurídica, por que muitas situações são novas até mesmo nas redes sociais. Os critérios são justos, saio feliz e empolgada, por que sei que o partido fará a nossa meta. Estamos unidos com um só propósito”, finalizou a candidata.

