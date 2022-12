MDB se reúne com Rafael Fonteles e confirma acordo para eleição de Severo em 2024

O Governador Eleito Rafael Fonteles se reuniu na noite da última terça (20) com a bancada do MDB e selou o acordo para que o deputado estadual Severo Eulálio seja o presidente do legislativo do biênio, 2025-2026. A decisão foi tomada após um impasse com o Partido dos Trabalhadores que pleiteava o comando do legislativo por quatro anos e já indicou Franzé Silva para a presidência no biênio 2023-2024.



O encontro foi repercutido por todos os deputados do MDB nas redes sociais, porém um polêmico projeto do deputado estadual João Madison pode prolongar as insatisfações dentro da base aliada. O texto, protocolado pelo deputado também na última terça, prevê que as duas eleições sejam realizadas já na abertura do ano legislativo em fevereiro. A matéria sofre resistência junto aos parlamentares.

FOTO: Reprodução Redes Sociais

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no