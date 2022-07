Mel produzido em Simplício Mendes é selecionado entre os melhores do mundo na Alemanha

O mel orgânico do Piauí, produzido pela Cooperativa Mista dos Apicultores da Microrregião de Simplício Mendes (COMAPI), está sendo um dos principais destaques da maior feira de alimentos orgânicos do mundo. O produto está sendo exposto na Biofach, na cidade de Nuremberg, Alemanha, uma feira comercial de alimentos naturais.



Do Brasil, poucos produtos passaram pela aprovação da feira para representar nosso país. O mel do Piauí, especificamente a produção que sai da cidade de Simplício Mendes e tem apoio do Instituto de Assistência Técnica de Extensão Rural do Piauí (EMATER), está sendo um dos grandes destaques.

Foto: Ascom Emater-PI

O diretor-geral do Emater, Leonardo Nogueira, a diretora de empreendedorismo do Emater, Liliane e Silva Fontinele e o produtor de mel piauiense da Cooperativa Mista dos Apicultores da Microrregião de Simplício Mendes (COMAPI), Sérgio Viana, estão na Alemanha participando do evento.

De acordo com Leonardo Nogueira, além do mel, outros produtos e produções genuinamente piauienses estão ganhando destaque no Brasil e em outros países pela qualidade, sabor e principalmente, pela maneira orgânica e responsável como são produzidos e chegam até a mesa do consumidor.

“Investimos cada vez mais numa agricultura familiar alinhada com a natureza e a saúde humana. Estamos conseguindo mudar essa realidade através dos nossos cursos técnicos de capacitação presentes em praticamente todo o Piauí. O resultado é esse que estamos vendo aqui na Alemanha! Nosso mel sendo valorizado e reconhecido como um dos melhore produtos orgânicos do mundo!”, disse Leonardo Nogueira.

Mais de 50.000 visitantes de 140 países, devem passar pela feira nesses dias de evento, que conta com 3.792 expositores que levam aos visitantes a oportunidade de descobrir novidades, tendências e inovações de todo o mundo.

Foto: Ascom Emater-PI



