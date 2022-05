Ministério Público vai investigar abandono dos terminais de integração em Teresina

O deputado estadual Franzé Silva (PT) afirmou que vai acionar o Ministério Público do Estado do Piauí (MP-PI) para que investigue a situação dos terminais de integração do transporte coletivo de Teresina. O anúncio foi feito após reunião com moradores do centro-norte de Teresina

De acordo com Franzé, o problema do transporte público da capital é uma das principais reclamações a ele relatadas pela população, durante as visitas do parlamentar aos bairros. O deputado acompanha a situação desde o início da crise de transporte coletivo, que já se estende por dois anos.

"É gravíssima a situação. Os terminais de integração estão totalmente destruídos, depredados, abandonados. Foi feito um investimento grande ali, com dinheiro público, dinheiro do povo, e a população quer saber o que aconteceu e que os responsáveis sejam penalizados", assevera o parlamentar.

Terminal do Itararé em funcionamento antes da pandemia. FOTO: Arquivo O DIA

'Situação calamitosa'



Na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), o deputado Franzé Silva chegou a fazer vários pronunciamentos no plenário da Casa e também provocou uma reunião com o Ministério Público, por ocasião da longa greve dos motoristas e cobradores do transporte coletivo de Teresina.

"As pessoas estão perdendo seus empregos, porque não chegam aos seus locais de trabalho e são demitidas. Estamos voltando à normalidade da economia e o principal vetor de condução das pessoas para o mercado de trabalho está parado há mais de um ano”, disse Franzé, em fala em março deste ano.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no