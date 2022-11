Ministro Alexandre de Moraes pode se tornar cidadão piauiense

A Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) irá votar, na próxima terça-feira (22), o Projeto de Decreto Legislativo que concede o título de cidadania piauiense ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

O projeto de autoria do deputado estadual Ziza Carvalho (MDB) foi apresentado em plenário na última quarta-feira (16). Caso seja aprovada, a honraria deverá ser entregue durante solenidade na sede da casa.

Alexandre de Moraes tem 54 anos e é um jurista, magistrado e ex-ministro da Justiça do governo Michel Temer. O presidente do TSE esteve em evidência nos últimos meses devido à sua atuação na realização das Eleições Gerais 2022.

