Ministro Ciro Nogueira vota ao lado da filha e aposta em vitória de Sílvio no 1º turno

O Ministro-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, votou em seção eleitoral na zona Leste de Teresina no início da tarde deste domingo (02) ao lado da filha, Eliane Nogueira. O senador licenciado piauiense compareceu a sua sessão eleitoral vestindo camisa da seleção brasileira de futebol.



O Ministro revelou que aposta na vitória do candidato a governador Sílvio Mendes (União Brasil) ainda no 1º turno e do candidato a senador Joel Rodrigues (Progressistas), surpreendendo e levando a vaga única deste pleito. “Estamos exercendo nosso papel como cidadão brasileiro. Que todos tenham um excelente domingo de votação”, afirmou.

FOTO: Ascom Ciro Nogueira

