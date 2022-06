Ministro da Infraestrutura inaugura obra de duplicação da BR-316, no Piauí

Aconteceu, nesta segunda-feira (06) a inauguração da duplicação da BR-316, Km 23, entre as cidades de Teresina e Demerval Lobão. A entrega da obra contou com a presença do Ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio; do ministro-chefe da Casa Civil, senador Ciro Nogueira, além do diretor geral do DNIT, general Santos Filho.



O Ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, destacou a importância da obra para o Piauí e a parceria do governo federal com o Estado. Ainda segundo ele, há mais de 10 quilômetros a serem concluídos até o final deste ano, ultrapassando, assim, os 20 km duplicados na região. O ministro aproveitou a oportunidade para anunciar que, até agosto, o balão do Mercado do Peixe será entregue.

Ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio (Foto: Assis Fernandes/ODIA)



"É uma obra importante, uma parceria do presidente Bolsonaro com o Legislativo, algo fundamental para que a gente possa dar continuidade, em especial ao senador Elmano Férrer, que destinou esse recurso para que pudéssemos concluir essa obra de mais de R$73 milhões”, disse.



Marcelo Sampaio ressalta ainda que tem trabalhado, junto com o ministro Ciro Nogueira, para que possa fechar a terceira faixa em Picos, ajustando a travessia na região e auxiliando no desenvolvimento da infraestrutura para o agronegócio no Sul do Estado, acrescentando que “foi dada a ordem de serviço para o rebaixamento da ladeira do Uruguai uma obra estratégica essa trincheira. E o Mercado do Peixe, que queremos entregar agora em agosto, no máximo na primeira semana de setembro”, complementa.



Os ministro da Infraestrutura e da casa civil, Marcelo Sampaio e Ciro Nogueira (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, enfatizou que a obra estava paralisada há muito tempo, e espera-se que, até o final do ano, deve-se iniciar a duplicação até Altos. “Tem também, ainda esse ano, a ponte no município de Tasso Fragoso. Obras importantes para escoar produção de nosso Estado, como também a nossa tão sonhada Transnordestina, capaz de aumentar o PIB do Piauí em torno de 10%. São obras estruturantes que vão ajudar a desenvolver o Piauí. O presidente já autorizou e vamos começar a tratar algumas federalizações de rodovias estaduais”, disse.



(Foto: Tarcio Cruz/ODIA)

O senador Elmano Férrer esteve presente e foi responsável por destinar emendas para a obra no valor de R$54 milhões. O parlamentar progressista também destinou R$15 milhões para a construção do viaduto do Mercado do Peixe, no mês de agosto, que faz parte da primeira etapa do Contorno Rodoviário de Teresina, na BR-343, maior projeto de mobilidade urbana em execução na capital piauiense.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no