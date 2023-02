Ministro Wellington anuncia recursos para produção de carvão ecológico de babaçu no Piauí

O Ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, anunciou junto com a Secretária Assistência Social do Piauí, Regina Sousa, o envio de recursos de fomento para um projeto que produz carvão ecologicamente correto feito da casca do babaçu no PIauí. A revelação foi feita durante reunião com representantes da Associação de Quebradeiras de Coco Babaçu, UFPI e do empresariado local.



O material é feito de resíduo do trabalho de extração do coco de babaçu, realizado pelas quebradeiras. A iniciativa poderá gerar inicialmente a produção de até 80 mil toneladas de carvão ecológico por ano e construir uma cadeia de geração de empregos no estado.

De acordo com o Ministro um dos eixos das ações do MDS é construir projetos que envolvam o social associado ao econômico e ao ambiental. “Nós temos um desafio. A maior floresta de babaçu do Brasil, uma das maiores do mundo, fica na nossa região. Em primeiro lugar, Maranhão, depois Piauí, seguido do Tocantins, também no Pará e Bahia. É necessário encontrar uma linha econômica e um casamento com pessoas que vivem do extrativismo, as quebradeiras de coco, os pequenos agricultores”, explana o ministro.

Wellington lembra que o projeto deve ser executado pensando na geração de renda e confirma o envio de recurso do Ministério. “Temos uma presença muito grande, nessas regiões, de pessoas que estão no cadastro único, dependendo da transferência de renda como Bolsa Família. Aqui acertamos de trabalhar um projeto com recursos de fomento, com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social, provavelmente do desenvolvimento agrário também, com a Secretaria da Assistência Social, com as entidades de quebradeiras de coco e também com o empreendedor”, disse Wellington Dias.

A secretária Regina Sousa, responsável pelo convite ao ministro, reafirma a importância do diálogo sobre geração de renda baseada no compromisso ambiental. “São duas coisas importantes: ele [o carvão] é realmente ecológico, só reaproveitamento de resto, não derruba nada, nem madeira, nem árvore; e a outra questão é que absorve as quebradeiras de coco. Toda quebradeira de coco tem as cascas e que são usadas simplesmente para fazer um carvão para cozinhar, às vezes vende uma lata, mas fazendo fumaça de um jeito não ecológico e a gente pode ter a possibilidade de aproveitar esse carvão de um jeito ecológico, com fornos que não fazem fumaça”, explica a secretária.

Fase Comercial

Primeiro empresário a usar casca de babaçu como carvão, Adalberto Souza Santos, do Instituto Agroflora, fala dos desafios de desenvolver esse projeto, que também tem objetivo de gerar emprego e renda para as catadoras de coco de babaçu.

“Começamos a fabricar de forma experimental o carvão produzido à base de casca do babaçu. Não é simplesmente o carvão queimado. É a casca queimada, moída, e depois prensada e transformada no carvão 100% ecológico, com maior durabilidade de queima, sem fumaça durante a queima e agrega muito valor. Agora chegou o momento que vamos fazer a expansão desse projeto.

O empresário explica ainda que o produto irá gerar emprego e capital para o estado. “Acabou a fase experimental e vamos para a fase que vai gerar emprego e renda através da instalação de uma unidade produtora, com capacidade para mais de 80 toneladas, aproximadamente, ao mês. Vamos trabalhar em parceria com cooperativas, com assentamentos. Nós já temos um grande parceiro que o Instituto Babaçu, sediado na cidade de Palmeirais, que vai nos ajudar na organização dos trabalhadores para poder fazer com que produzam com qualidade e ao mesmo tempo fiscalizar para que não seja causado dentro dessa cadeia produtiva nenhum tipo de injustiça.”

A presidente do Instituto Babaçu, Socorro Morais, comemora o projeto. “Sabemos hoje que o método que a gente usa para fazer nosso carvão e aproveitar a casca do babaçu é rustico e nos causa muitos danos e isso vem melhorar esse processo para saúde da gente e agregar ainda mais valor ao nosso produto, porque é um processo que não vai quebrar tanto o carvão e melhora nossa renda”, disse.

“Foi uma reunião onde a gente viu que eles estão de olho na nossa atividade das quebradeiras, uma ação necessária para o nosso sustento e que é uma expectativa de melhoria tanto para o social como ecológico”, avalia.

Com informações Ascom MDS