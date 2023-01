Ministro Wellington Dias anuncia programa para milhões de pessoas endividadas no Brasil

O Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou na última quarta (04), que o Governo Federal terá atenção especial às pessoas que se endividaram em função do Empréstimo Consignado oferecido pelo Auxílio Brasil em 2022. A estimativa é de que sejam 3,5 milhões de pessoas, que contrataram um total de R$ 9,5 bilhões.



De acordo com o ministro, o Governo Federal deve incluir os casos dessas famílias no projeto Desenrola Brasil, proposta voltada para cuidar de cerca de 80 milhões de pessoas em situação de inadimplência no Brasil.

“É grave o problema dos endividados do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família, o chamado consignado. Primeiro, já do ponto de vista da própria legalidade. O programa foi usado, no período de eleição, com objetivos claramente eleitorais. O presidente Lula já demonstrou sensibilidade com o tema desde a campanha”, afirmou Wellington Dias.

Segundo Dias, a questão envolve não somente resolver a grave situação de inadimplência, mas permitir acesso dessas famílias às engrenagens da economia nacional. “Essas pessoas precisam de um auxílio não só para regularizar a vida, mas são importantes também como fator econômico. É essencial trazer essas pessoas de volta para a economia”, completou o ministro.

O Desenrola Brasil está em fase de planejamento no Governo Federal, com um grupo de trabalho que envolve diversos ministérios. “Tão logo o projeto esteja pronto, certamente o presidente Lula vai lançar para o Brasil. E essa área relacionada ao Bolsa Família será tratada entre outros endividados do Brasil inteiro, das mais diferentes áreas”.

