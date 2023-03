Ministro Wellington Dias comemora 61 anos em instituição de caridade

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, comemorou seu aniversário de 61 anos neste domingo (5) na Associação Beneficente São Paulo Apóstolo, da Pastoral do Povo de Rua, em Teresina. Ele reuniu familiares, líderes de movimentos sociais, secretários, deputados e o governador Rafael Fonteles.



Wellington Dias lembrou o aumento da fome no país nos últimos anos e reforçou que o novo programa Bolsa Família terá como objetivo tirar o país o mapa da fome. O ministro lembrou da tradição em comemorar seu aniversário em instituições sociais e pediu doações para a Pastoral do Povo de Rua.

“Ajudar quem precisa sempre será o melhor presente, e foi uma grande alegria ver tantas pessoas queridas reunidas no meu aniversário, que tinha essa motivação. Como de costume, peço de presente doações para uma instituição que faz o bem a quem mais precisa. Agradeço de coração todo o carinho recebido e as doações realizadas. Espero retribuir neste novo ciclo dando o meu melhor, sempre”, disse Wellington Dias.

Foto: Reprodução / redes sociais

O governador Rafael Fonteles (PT) citou qualidades de Wellington Dias como a forma respeitosa de fazer política. Fonteles afirmou que o ministro é inspiração para os líderes políticos do estado e que Dias tem na área social o principal legado de suas gestões como governador do Piauí.

“Wellington Dias tem minha admiração e respeito. É um líder para mim como pessoa e como agente público. Wellington foi responsável por fazer política no Piauí com grandeza. Sempre semeou a paz e cultivou boas relações com seus aliados, mas também com seus adversários. O símbolo maior do legado da gestão de Wellington Dias é a renda média do Piauí, que passou de nove estados. O Piauí era o último do país e hoje é o terceiro do nordeste. A gente se inspira do Wellington”, falou Rafael.

