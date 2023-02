Ministro Wellington Dias visita hoje áreas afetadas pela estiagem no Rio Grande do Sul

Ministros do Governo Federal visitarão uma região afetada pela estiagem no estado do Rio Grande do Sul, no município de Hulha Negra (RS) e anunciarão medidas de apoio a agricultores da região, nessa quinta-feira (23). Wellington Dias, titular da pasta do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome compõe este grupo interministerial.



O anúncio será feito por uma comitiva de ministros durante visita ao município localizado em uma das regiões mais castigadas pela seca que afeta o estado pela terceira safra consecutiva.

Conforme atualização mais recente da Defesa Civil, 317 municípios decretaram emergência devido à falta de chuva. Destes, 191 já tiveram a situação homologada pela União. Nesta quarta-feira (22), mais sete cidades do Estado tiveram situação de emergência reconhecida pelo governo.

Além de Wellington Dias, integram o grupo os ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira; e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, além do presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, e do secretário-executivo do Ministério da Agricultura e Pecuária, Irajá Lacerda.

No início da tarde, a comitiva visita a Comunidade Nossa Senhora De Fátima, no Assentamento Copaul, na Cidade de Hulha Negra. Em seguida, acontece, na mesma comunidade, o ato de anúncio das medidas do Governo Federal para enfrentamento da estiagem no Rio Grande do Sul.

