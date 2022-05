Morre em Parnaíba, aos 100 anos, Florisa Silva, viúva do ex-governador Alberto Silva

Faleceu na tarde do último sábado (07), aos 100 anos, Florisa Silva, viúva do ex-governador do Piauí, Alberto Silva. Dona Florisa, como era carinhosamente conhecida, morreu de causas naturais em sua residência, em Parnaíba. Florisa foi Primeira-dama do Piauí por duas vezes, entre 1971 e 1975, e entre 1987 e 1991.



Florisa foi presidente do Serviço Social do estado e atuou na área durante os governos de Alberto Silva. Com o ex-governador Dona Florisa teve sete filhos, quatro homens e três mulheres. O sepultamento ocorre neste domingo, no cemitério da Igualdade, onde o ex-governador Alberto Silva também foi sepultado.



FOTO: Arquivo Pessoal

